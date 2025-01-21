На Кубани нашли новый способ очистки пляжей от нефтепродуктов

Пляжи Краснодарского края стали очищать от мазута с помощью одного минерала. Об этом новом способе рассказали в региональном министерстве гражданской обороны и ЧС.

Очищение с помощью минерала придумали неравнодушные горожане, участвующие в очистке пляжей Кубани после ЧП с танкерами. Они попробовали применить глауконит — минерал, который обезвоживает нефть и лишает его токсичности. Метод пока не официальный и требует проверки.

«По результатам пробного тестирования будет принято решение о том, насколько эффективен этот метод и стоит ли его применять массово», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент с танкерами произошел в Керченском проливе 15 декабря прошлого года. Из-за этого 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попали в Черное море. Сгустки мазута находят на дне у берегов, в песке на пляжах, снимают с водных обитателей и птиц. Проверка показала, что оба танкера осуществляли перевозку и плавание без лицензии. Это привело не только к экологической катастрофе, но и гибели одного моряка.

Недавно выбросы мазута нашли на берегу Азовского моря на Кубани.