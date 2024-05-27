В США прошла свадьба со 100-летними женихом и невестой

В Филадельфии, США, старики в солидном возрасте сыграли свадьбу. В прошлом они уже были в браках с другими людьми. О милом случае сообщает Fox News.

100-летний Берни Литтман познакомился со 102-летней Марджори Фитерман в доме престарелых. Их роман закрутился 10 лет назад, а недавно они решили расписаться. Внучка мужчины и другие родные оказались счастливы, что он нашел вторую половинку.

Поначалу пенсионеры не признавали, что являются больше, чем близкими друзьями. Но в конечно итоге обвенчались и сыграли свадьбу, хотя в это не верил даже священник.

Примечательно, что на свадьбе долгожителей были четыре поколения родственников с обеих сторон. После радостного события семьи приняли решение о подаче сведений в Книгу рекордов Гиннесса. По их мнению, на Земле еще не было пары, которая бы узаконила свои отношения в таком возрасте.

Предыдущий рекорд поставила пара из Британии. Она оказалась немного помладше: их суммарный возраст равнялся 194 годам. Литтман и Фитерман «сложились» в целых 202 года.

Ранее сообщалось, что более ста пар поженились в парках Подмосковья.