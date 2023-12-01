«В меру наивная»: Никас Сафронов пояснил, как флаг Украины оказался на концерте Новиковой

В концертном зале Москвы артистка Клара Новикова в перерывах между юмористическими этюдами рассказывала о своем детстве на Украине. На фоне на экране картинки с киевскими улицами сменяли одну за другой. На одном из кадров был флаг Украины. Представители культурной жизни рассуждают, случайность ли это или выражение позиции в поддержку Украины.

Народный художник России Никас Сафронов рассказал, что знает артистку давно, информирует издание «Утро.ру». Клара Новикова много лет прожила в России и всегда была патриоткой нашей страны. Она честный и порядочный, отзывчивый и благородный человек.

«Она восторженная, в меру наивная, как и все творческие люди. Я уверен, что этот эпизод с украинским флагом произошел случайно. Она – патриот России. И, как многие, переживает из-за всего, что происходит сейчас в мире. И этот инцидент, скорее всего, просто случайное стечение обстоятельств.», - рассказал народный художник России Никас Сафронов

Спикер отметил, что в тяжелое для страны время артистка продолжает выступать. Делает это не для личной выгоды, а потому что хочет поднять людям настроение. Вспомнил художник еще об одном случае.

«Я вспоминаю, когда умер наш общий друг, сатирик Анатолий Трушкин, Клара – одна из немногих представителей юмористического жанра, кто оказал Толиной семье помощь», - рассказал народный художник России Никас Сафронов

Ранее артистка Клара Новикова рассказала о смешном случае, который с ней произошел в месте, где нет и намека на юмор.