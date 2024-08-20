Путин отказался от встречи с основателем «ВКонтакте» Павлом Дуровым

Президент Российской Федерации Владимир Путин не стал проводить встречу с основателем популярной соцсети и главой мессенджера.

Известно, что президент России и предприниматель одновременно находились в Баку, о чем сообщил Telegram-канал BAZA. Российский лидер приезжал туда 18-19 августа для переговоров с президентом Азербайджана и своим коллегой, Ильхамом Алиевым. Дуров же был там в рамках рабочей поездки.

Представители администрации главы государства предлагали организовать Путину встречу с основателем «Telegram», но Президент дал отказ.

Причины, по которым он не захотел пообщаться с Дуровым, как и темы их возможной беседы, не разглашаются. По имеющимся данным, делегация Владимира Путина уже вернулась из Республики.

Ранее помощник Президента РФ заявил, что сейчас Россия не будет разговаривать с Украиной.