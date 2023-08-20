«Звук, как от скутера»: куряне рассказали, как ночью их атаковал дрон ВСУ

Этой ночью жители Курска проснулись от явного звука взрыва. Оказалось, что шуму наделал украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой — он врезался в крышу городского вокзала и подорвал здание. Вокзал частично перекрыли.

Наталья М. рассказала корреспонденту нашего издания, как проснулась в три часа ночи от громкого хлопка.

«Я живу в районе АПЗ, там было очень хорошо слышно. Проснулась от звука взрыва, сперва подумала, что показалось. Беру в руки телефон, а мне летят сообщения, что люди тоже слышали. Сказали, беспилотник прилетел в крышу, где зал ожидания в три часа ночи был. А звук на подлете дрона был, как от скутера», — отмечает курянка в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам очевидцев, ночью к вокзалу съехались экстренные службы. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что от удара БПЛА повреждения получили крыша, фасад здания и ж/д платформа. Также пострадал зал ожидания и пешеходный тоннель. В зале вокзала находились полсотни человек, трое их них обратились за помощью к медикам.

Пожар, который произошел в результате столкновения, ликвидировали меньше, чем за час.

Антон М. также слышал летящий по городу дрон.

«Мне показалось по звуку, что он движется в другую сторону, скорее, к аэродрому. Наверное, запустили БПЛА откуда-то поблизости, иначе бы сработала ПВО», — считает Антон.

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