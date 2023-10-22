В МИД сообщили о сложностях оформления внутреннего паспорта за пределами РФ

Корреспондент «РИА Новостей» обсуждал актуальные темы с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Тогда спикер рассказала, что россияне, которые проживают за границей, не могут получать внутренние паспорта в зарубежных представительствах. Для этого необходимо приехать непосредственно в Россию. Москальковая отметила, что гражданам было бы удобно решать подобные вопросы в специализированных ведомствах на территории проживания.

Директор консульского департамента МИД сообщил, что данный вопрос обсуждался.

«По итогам проработки в межведомственном формате вопроса о возможности оформления внутренних паспортов граждан РФ через загранучреждения констатировано, что данный алгоритм труднореализуем логистически», - отметил директор консульского департамента МИД Алексей Климов

Ранее генерал-майор ФСБ Александр Михайлов высказал мнение, что иностранные жители, получившие гражданство РФ, должны быть военнообязанными.