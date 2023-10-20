«Дарим паспорта»: Генерал-майор ФСБ рассказал, могут ли мигрантов отправить в зону СВО

В разных регионах России прошли рейды мигрантов. Могут ли иностранных граждан обязывать становиться на воинский учет, интересовало различных экспертов. Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов высказал мнение по данному вопросу, сообщает newizv.ru .

Рейды проходили в разных городах России, но в каждом населенном пункте события развивались по одному сценарию. Сотрудники правоохранительных органов приезжали в места, где скапливается много мигрантов. Преимущественно это городские рынки. Если у человека есть российский паспорт, то его отвозили в военкомат, чтобы внести необходимые данные в базу.

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов отмечает, что иностранный гражданин не может быть военнообязанным на территории России. Если же он получил паспорт РФ, то юридически обязан выполнять ряд законодательных требований.

«Почему мы дарим паспорта просто так? Паспорт — это элемент политической и гражданской ориентации. Ведь что получается? Принимая российское гражданство, мигранты получают нашу бесплатную медицину, российские льготы, пособия и пенсии, а что взамен? Если человек отказывается служить, прямо в военкомате надо отбирать российский паспорт, я считаю», - высказал мнение «Новым Известиям» генерал-майор ФСБ Александр Михайлов

Генерал-майор ФСБ отмечает, что есть другой аспект данного вопроса. Например, мужчина, который приехал в РФ из другой страны, оказался на поле боя. Где гарантия, что он будет воевать против противника, а не наоборот.

«С другой стороны, армия всех очень быстро строит. В советские времена в армии ассимилировались люди из самых дальних аулов, все мотострелковые дивизии были укомплектованы таджиками и узбеками», — рассказал «НИ» генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

Депутаты Государственной Думы должны решить на законодательном уровне, могут ли иностранцы с российскими паспортами участвовать в спецоперации наравне с другими гражданами, резюмировал Александр Михайлов. Генерал-майор ФСБ такую инициативу поддерживает.

Судя по комментариям в социальных сетях, некоторые россияне также поддерживают такую инициативу.

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«Если получили гражданство, то они уже не мигранты. У нас почему — то с богатых не могут получить налоги, кто — то не хочет служить в армии. У нас, что законы для разных групп разные, или у нас все же правовое государство?»

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