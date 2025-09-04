В Минэнерго Подмосковья назвали дату пробных топок котельных

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Министерства энергетики Московской области изданию REGIONS, ежегодные плановые испытания теплового оборудования стартуют в регионе в понедельник, 15 сентября. В ходе традиционных профилактических мероприятий будут проведены пробные запуски котельных установок и центральных тепловых пунктов.

Как уточнили в ведомстве, проверочные работы организованы поэтапно. Инженерно-технический персонал проверит эксплуатационную готовность всех 2776 котельных и 1487 центральных тепловых узлов на территории области. Особое внимание будет уделено диагностике работы теплообменного оборудования, циркуляционных насосов и систем автоматического регулирования. В перечень контрольных мероприятий включен также мониторинг качества настройки температурных режимов подачи горячего водоснабжения в жилые многоквартирные дома и социальные учреждения.

В министерстве подчеркнули, что профилактические топки представляют собой важнейший элемент подготовки к предстоящему отопительному периоду, позволяющий заблаговременно выявить потенциальные неисправности. Все обнаруженные в ходе испытаний нарушения будут устранены до начала официального старта отопительного сезона.

Как пояснил министр энергетики региона Сергей Воропанов, в период проведения тестовых запусков жители могут отметить незначительное повышение температуры отопительных приборов. При этом он акцентировал, что временное потепление батарей не следует рассматривать как начало регулярного отопления.

«Старт отопления зависит исключительно от погодных условий — согласно федеральному законодательству, его включают при среднесуточной температуре не выше +8°C в течение пяти дней подряд», — пояснил Воропанов.

По оперативным данным на 2 сентября, степень готовности объектов социальной инфраструктуры составляет 91%, а жилищного фонда — 89%. В соответствии с графиком испытаний, первоочередное подключение к тестовому теплоснабжению получат именно социальные учреждения и жилые здания.

Ранее в министерстве энергетики Московской области сообщили, что в регионе установят 50 передвижных блочно-модульных котельных (ПБМК).