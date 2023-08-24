В Минеральных Водах экстренно приземлился рейс из Сочи из-за срабатывания сигнализации

Самолет, которым владеет авиакомпания «Уральские авиалинии», был вынужден приземлиться в Минеральных Водах из-за срабатывания сигнализации, сообщает агентство «РИА Новости». Самолет направлялся из Сочи в Екатеринбург.

Срабатывание сигнализации оказалось ложным. В пресс-службе перевозчика проинформировали, что пассажиры и члены экипажа не пострадали. Отмечается, что угрозы жизни не было. Сработала сигнализация. Пилоты приняли решение об экстренном приземлении, чтобы проверить причины ложного оповещения.

СМИ сообщали, что самолет подал сигнал об экстренной посадке спустя час после того, как поднялся в небо. Это произошло в районе Каспийского моря у побережья Дагестана. Борт развернулся над морем и готовился к посадке. Предполагалось, что произошла техническая неисправность.

23 августа на территории Тверской области потерпел крушение самолет, который принадлежал бизнесмену Евгению Пригожину. В районе падения было найдено десять тел, которые переданы для проведения медицинских исследований с целью опознавания людей.