Российские военнослужащие уничтожили четвертый танк Abrams и извлекли необходимые образцы оборудования для исследования. В Минобороны РФ сообщили, что, по мнению военных СВО, ничего уникального и примечательного в американском танке нет.

Четвертый американский танк Abrams российские военнослужащие ликвидировали на Авдеевском направлении. В населенном пункте Бердычи разведчики вычислили координаты нахождения техники. Удар был совершен при помощи FPV-дрона.

Разведчики группировки войск «Центр» подошли к разбитой технике и сняли танк на видео. Военнослужащий с позывным «Изай» признался, что ожидал увидеть что-то более модернизированное и современное. Он не понимает, почему Запад и Украина высоко оценивают технические характеристики Abrams.

«Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливает Запад, Украина. Посидев в нем внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов – того же Т-90. Впечатление он оставил плохое, ожидал большего. Поставленную задачу командира мы выполнили на «отлично», — рассказал разведчик с позывным «Изай».

Разведчик заверил, что военные РФ будут и дальше успешно выполнять поставленные перед ними задачи. Уничтожение танка было выполнено профессионально.

Ранее морской пехотинец Брайан Берлетик высказал мнение, что заявления о могущественной технике США — очередной пиар. Американская техника не уступает той, что производят в России или Китае.