В Минприроде Кузбасса объяснили причины, почему горожанам тяжело дышать

В Министерстве природных ресурсов и экологии Кузбасса проинформировали, почему в регионе образовался смог, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Редакция обратила внимание на посты горожан в соцсетях мэра Кемерова с жалобами на кашель и слезы. В Минприроде Кузбасса отметили, что в некоторых городах региона образовался смог. Он спровоцирован комплексом различных причин. К естественным представители ведомства отнесли антициклон, слабый ветер и температурную инверсию, которая препятствует вертикальным перемещениям воздуха.

К неприродным причинам эксперты отнесли выбросы, которые образуются вследствие работы предприятий и автомобилей. Кроме того, выбросы образуются от печного отопления, которое используют некотоыре собственники частного сектора.

В Минприроде Кузбасса уточнили, что министерство контролирует ситуацию в регионе. В свою очередь промышленные предприятия выполняют ряд мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на атмосферный воздух.

«Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса проводит анализ качества атмосферного воздуха, по замерам, выполненным Кемеровским ЦГМС и Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. Кроме того, Министерством проводится контроль за выполнением мероприятий по снижению негативного воздействия в период НМУ», — уточнили в Минприроде Кузбасса.

Ранее сообщалось, что в Ленинском округе завершена очистка двух водоемов в рамках госпрограммы.