В Минприроды Пермского края предупредили об опасности уссурийского полиграфа

В Минприроды Пермского края проинформировали, что уссурийский полиграф уничтожил хвойные деревья на площади более 3 тыс. га. В ведомстве предупредили, что жук-короед скоро проснется и продолжит уничтожение растений, сообщил properm.ru.

В ведомстве сообщили, что проводят необходимые меры по борьбе с вредителем. В частности, убирают свежезаселенные деревья в зонах, где насекомое наиболее активно. Это единственный способ препятствовать активности уссурийского полиграфа.

Кроме того, санитарно-оздоровительные мероприятия проводят на тех территориях, которые уже были повреждены насекомым. Так, в 2024 году было обработано 121,1 га. Мероприятия проведены на территории четырех лесничеств на общей площади 115,7 га.

По данным ведомства, в 2025 году на 168,1 га, которые уже поражены жуком, будут проведены санитарные рубки. Общая площадь поврежденных насаждений составляет более 3 тыс. га.

«На сегодняшний день уссурийский полиграф поразил пихты на 23 территориях 43 муниципальных образований Пермского края», — рассказали Properm.ru в Минприроды Пермского края.

Лет уссурийского полиграфа происходит ранней весной, когда снег только начинает сходить с лесного покрова. В зимний период времени насекомое заползает под кору и проводит там весь сезон. Таким образом жук способен пережить снижение температуры до 50 градусов.

Ранее сообщалось, что европейским производителям продуктов разрешили использовать личинки мучного жука.