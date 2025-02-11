Европейским производителям продуктов разрешили использовать личинки мучного жука

10 февраля в ЕС вступило в силу разрешение использовать для производства продуктов питания порошок из личинок термически обработанных и измельченных желтых мучных жуков. Теперь он признан «новым пищевым продуктом». Это следует из публикации Еврокомиссии.

Для производства продуктов компании могут использовать порошок, обработанный ультрафиолетовым светом.

По данным европейских СМИ, порошок из личинок мучного червя разрешено использовать для производства таких продуктов, как хлеб, макароны, печенье, консервы.

Производителей обязали указывать информацию об использовании «нового пищевого продукта» на этикетке.

Отмечается, что пропорции порошка в продуктах питания строго лимитированы и не должны превышать четырех граммов на 100 г продукта, так как именно такая доза позволит обогатить продукт протеином, не влияя при этом на его вкусовые качества.

Ранее шеф-повар Сидоркин оценил европейское нововведение пищевого порошка из насекомых.