В Минприроды призвали россиян быть аккуратными вблизи лесов из-за оттепели

В Минприроды допустили, что медведи могут выходить из берлог из-за установившейся в средней полосе России оттепели, сообщило интернет-издание «Абзац».

Согласно данным синоптиков, во многих регионах России, которые находятся в средней полосе, образовалась оттепель. Эксперты предполагают, что в ближайшие дни погода не изменится. Снег будет по-прежнему таить. Кроме того, прогнозируются дожди.

В пресс-службе Минприроды отметили, что подобные погодные условия могут провоцировать выход медведей из берлог. Особую бдительность стоит проявлять тем россиянам, которые находятся вблизи лесов.

«Вероятность выхода медведя из берлоги есть, но пока он не вышел к населенным пунктам, беспокоиться все же не стоит», – пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе ведомства уточнили также, что хищник выбирает для берлоги преимущественно сухие места. Звери имеют свойство заранее чувствовать погоду, поэтому риск выхода медведей в период оттепели к людям минимальный.

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