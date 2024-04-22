В Минтруда Пермского края перечислили профессии для подростков на лето

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Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В Минтруда Пермского края назвали профессии, которые могут освоить подростки без специального образования, сообщает properm.ru.

В ведомстве отметили, что подросткам из неблагополучных семей или тех детей, кто получил непорядочную репутацию, работать в летний период времени просто необходимо. Это позволит ребятам распределять свое время и структурировать график дня.

Однако в получении заработка для собственных целей нуждаются многие несовершеннолетние. Российские работодатели заинтересованы в их трудоустройстве. Правительство многих регионов выделяет им деньги на данные цели.

В Минтруда Пермского края назвали специальности, где можно подработать школьникам:

  • инструктор по фитнесу;
  • официант;
  • дворник;
  • помощник продавца;
  • вожатый;
  • специалист по сопровождению проектов;
  • библиотекарь;
  • работник предприятий быстрого питания;
  • комплектовщик заказов;
  • дизайнер рекламной продукции;
  • разнорабочий;
  • блинопек.

Ранее уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова обратилась к представителям бизнес-сообщества с просьбой принять участие в «Детской бирже труда», которая пройдет в регионе в апреле.

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