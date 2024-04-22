В Минтруда Пермского края перечислили профессии для подростков на лето
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
В Минтруда Пермского края назвали профессии, которые могут освоить подростки без специального образования, сообщает properm.ru.
В ведомстве отметили, что подросткам из неблагополучных семей или тех детей, кто получил непорядочную репутацию, работать в летний период времени просто необходимо. Это позволит ребятам распределять свое время и структурировать график дня.
Однако в получении заработка для собственных целей нуждаются многие несовершеннолетние. Российские работодатели заинтересованы в их трудоустройстве. Правительство многих регионов выделяет им деньги на данные цели.
В Минтруда Пермского края назвали специальности, где можно подработать школьникам:
- инструктор по фитнесу;
- официант;
- дворник;
- помощник продавца;
- вожатый;
- специалист по сопровождению проектов;
- библиотекарь;
- работник предприятий быстрого питания;
- комплектовщик заказов;
- дизайнер рекламной продукции;
- разнорабочий;
- блинопек.
Ранее уполномоченный по правам ребенка по Московской области Ксения Мишонова обратилась к представителям бизнес-сообщества с просьбой принять участие в «Детской бирже труда», которая пройдет в регионе в апреле.