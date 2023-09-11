В Минцифры рассказали, каким способом россиянам было голосовать удобнее всего

В Минцифры пришли к мнению, что граждане России участвовали в выборах преимущественно в дистанционном формате, пишет агентство «РИА Новости».

В первую очередь люди выбирали федеральную платформу дистанционного электронного голосования. Это доказывают статистические данные - 1 миллион 72 тысячи избирателей выбрали такой способ голосования. В процентом соотношении речь идет о таких показателях - 88%.

Отмечается, что средний возраст тех, кто принял участие в дистанционном голосовании, - это от 35 лет до 50 лет, при чем, более активными были женщины (68%), а менее – мужчины (32%).

Способ стал удобным для жителей из 24 различных российских регионов, при этом из пяти регионов граждане были самыми активными. Лидирует Московская область. Для москвичей был запущен отдельный портал - Mos.ru.

Второе место по удобству для жителей РФ стал сервис «Госуслуги». 1,21 миллиона пользователей подали таким способом заявление на участие в ДЭГ. Отмечается, что наиболее востребованным сервис был для жителей из 24 регионов.

Еще один сервис, которым пользовались не менее активно, - это «Мобильный избиратель»: пользователями стали 74 тысяч человек.

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