Вспышку скарлатины зафиксировали среди российских туристов в Таиланде

В Таиланде среди российских туристов зафиксирована вспышка скарлатины. Болезнь поражает и взрослых, и детей, проявляясь высокой температурой, около 40 градусов, и обильной сыпью. Многие путешественники опасаются покидать территорию отелей и отказываются от запланированных поездок, сообщил телеграм-канал SHOT.

По словам отдыхающих, в последние недели в популярных курортных зонах, таких как Паттайя и Пхукет, выявлены десятки случаев заболевания. У всех заболевших наблюдаются схожие симптомы: сильный кашель, высыпания на коже и языке, высокая температура, интенсивная боль в горле.

Врачи диагностируют скарлатину, требующую лечения антибиотиками. Здоровые туристы выражают страх перед заражением и предпочитают оставаться в отелях, отменяя экскурсии и избегая посещения городов.

С начала текущего года в Таиланде зарегистрировано 455 случаев скарлатины, что приближается к среднегодовому показателю — 600 случаев за последние пять лет. В начале марта аналогичная вспышка была отмечена в одной из школ Бангкока.

Ранее сообщалось, что эпидемия ротавируса охватила россиян на египетском курорте.