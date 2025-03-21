В Минздраве рассказали, как реагируют на жалобы пациентов больниц в Новосибирске

В региональном Министерстве здравоохранения рассказали, как реагируют на жалобы пациентов больниц в Новосибирске, сообщил atas.info.

По данным издания, жители Новосибирска регулярно оставляют жалобы на работу местных медицинских организаций на различных порталах. Пациенты недовольны квалификацией сотрудников поликлиник, травмпунктов и больниц. Люди рассказывают также о длительном ожидании в очередях, отсутствии профильных специалистов в районных поликлиниках и современного оборудования, нарушении санитарно-гигиенических норм.

В новосибирском Минздраве проинформировали, что руководитель каждой медицинской организации самостоятельно принимает решение относительно приема на работу или увольнения сотрудника. Заведующие больниц и поликлиник наделены полномочиями заключать трудовые договоры, при необходимости вносить изменения или расторгать соглашение.

«Также руководитель имеет право на поощрение работников учреждения и привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с законодательством РФ», — уточнили в Минздраве.

По данным издания, Министерство здравоохранения РФ активно внедряет различные меры для решения проблем: контролирует качество услуг путем мониторинга отзывов пациентов, проводит цифровизацию, повышает заработные платы, модернизирует инфраструктуру, вводит различные программы.

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