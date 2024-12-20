В Минздраве рассказали, когда стоит прекратить кататься с горки

В ведомстве обратили внимание, что сначала важно правильно выбрать горку для катания. Для зимнего развлечения подойдут ровные спуски, которые находятся вдали от проезжей части или других опасных объектов.

«Родители, объясните своим детям, что катание с горок, не предназначенных для этого, очень опасно!» — подчеркнули в Минздраве Кузбасса.

Следующая задача — безопасно подняться на горку. В ведомстве рекомендуют подниматься там, где не съезжают люди. Желательно найти максимально ровный участок. Во время катания представители министерства призвали занять правильную позу. Не допустимо спускание на корточках, на спине или животе. Сразу после спуска важно отойти ото льда на безопасное расстояние, чтобы не допустить столкновения с другими людьми. Спускаться самому, пока от дорожки не отойдет впереди съезжающий человек, запрещено.

«Если столкновение с человеком или препятствием не избежать, постараться завалиться на бок на снег или скатиться в сторону ото льда», — уточнили в региональном Минздраве.

В ведомстве призвали обращать внимание на общее состояние человека. Родителям рекомендовано следить за изменением цвета рук детей. Если они побелели или покраснели, то лучше прекратить катание. При любом недомогании россиянам советуют вернуться домой. В ведомстве также призвали родителей рассказывать о правилах поведения на снежной горке своим детям.

Ранее сообщалось, что красноярка разбилась насмерть во время катания на «ватрушке», привязанной к авто.