В Молдавии телеведущая закрыла передачу на русском из-за цензуры

Телеведущая Юлия Федорова объявила в прямом эфире о закрытии авторской программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV по причине цензуры и ограничения свободы слова в Молдавии, сообщил ТАСС.

По информации издания, шоу пользовалось популярностью среди зрителей. На протяжении десятилетия его участниками становились политики из правящих партий и оппозиционных блоков. Программа транслировалась на русском языке и считалась рейтинговым проектом в Молдавии. Телеведущая отметила, что закрытие шоу может быть временным решением.

«К моему величайшему сожалению, сегодняшнее телевидение в Молдавии стало местом удушья свободы слова», — заявила Федорова.

Телеведущая рассказала, что Совет по телевидению и радиовещанию ужесточил требования к программам. Теперь не допускается даже незначительное иронизирование каких-либо событий. Федорова отметила, что программа транслируется в демократической стране. По факту же нарушаются европейские ценности, которые декларирует правительство. Принятые комиссией правила не позволяют ведущему быть свободным журналистом, поделилась спикер.

«Я никогда не была и не буду куклой, которой можно навязать свою волю», — отметила телеведущая.

Ранее сообщалось, что Санду обвинили во втягивании народа в войну.