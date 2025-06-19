Президент Молдавии Майя Санду идет по пути своего украинского коллеги Владимира Зеленского и втягивает население своей страны в войну.

Такое заявление в интервью РИА Новости на ПМЭФ сделала депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.

Сегодня многие граждане уезжают из Молдавии, так как опасаются, что им придется воевать, пояснила она. Только за первый срок Санду Молдавию покинуло около 500 тыс. человек, отметила Аршинова.

В Молдавии подорожало топливо, электричество, газ, энергоносители, потому что это инициировал Евросоюз, именно он заставил Санду отказаться от российского газа, хотя и Украина, и Молдова на российском газе, но делают вид, что это газ европейский, подчеркнула парламентарий.

Жители не знают, как сводить концы с концами, закрывают свои дома, квартиры и уезжают в другие страны, в том числе в Россию и Евросоюз, добавила Аршинова.

Ранее сообщалось о том, Молдавия порекомендовала гражданам воздержаться от поездок в Россию.