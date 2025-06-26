В Сургуте задержали главу департамента мэрии и бывшего вице-мэра

Правоохранители задержали в Сургуте директора департамента имущественных отношений мэрии Алексея Дворникова и бывшего замглавы города Виталия Шарова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил телеканал РЕН ТВ.

Задержание чиновников проводилось по уголовному делу, которое было возбуждено еще в 2024 году. В его рамках уже арестован бывший мэр Сургута Андрей Филатов. Его подозревают в коммерческом подкупе. Правоохранители считают, что двое задержанных связаны с экс-мэром, который содержится в СИЗО.

«Обслуживающие организации города им проплачивали, чтобы с ними продлевали контракты и не контролировали», — указал журналистам их источник информации.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура подала гражданский иск к госсекретарю Дагестана Магомедову и его детям. Этот судебный шаг связан с развитием уголовного дела в отношении Магомедова, в рамках которого его обвиняют в незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». Перед этим его задержали, а по адресам, связанным с чиновником, прошли обыски, включая кабинет в администрации Дагестана.