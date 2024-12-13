Министра спорта Михаила Дегтярева избрали президентом Олимпийского комитета РФ

В пятницу, 13 декабря, в Москве проходило олимпийское собрание. Корреспондент агентства присутствовал на мероприятии. Он рассказал, как прошло голосование на пост главы организации. Так, Михаил Дегтярев был единственным представленным кандидатом. О намерении выдвинуть свою кандидатуру он сообщил 7 ноября. В голосовании приняли участие 199 делегатов: 197 человек проголосовали «за», двое воздержались. Для голосования был выбран открытый формат.

Вакантное место образовалось по причине того, что бывший глава организации Станислав Поздняков покинул занимаемую должность в связи с истечением срока полномочий. Агентство напоминает, что президент России Владимир Путин поддержал намерение Дегтярева подать свою кандидатуру. Предшествующим этапом перед голосованием было утверждение министра спорта единственным кандидатом. Соответствующее решение принял исполком ОКР. Заявки также подавали 33 человека.

Ранее Дегтярев заявил о сближении России с МОК, что может закончить фазу оскорблений.