Министр спорта Дегтярев: сближение с МОК началось, пора заканчивать оскорбления

Российский министр спорта Михаил Дегтярев рассказал о том, что на данный момент началось сближение с МОК. Также Дегтярев заявил, что необходимо оскорбления и обвинения необходимо завершить. Об этом пишет РИА Новости.

Еще с начала спецоперации атлеты, представляющие РФ, отстранялись от международных соревнований по многим видам спорта, а участвовать разрешалось только при нейтральном статусе. При этом, и международные турниры на территории России не проводились.

Теперь Дегтярев отметил положительные изменения в риторике, в том числе и со стороны МОК. Ранее сообщалось, что в WADA заявили об отсутствии взносов со стороны РФ порядка $2,5 млн - фактически, Россию назвали самым крупным неплательщиком.