В Москве задержали блогера Арсена Маркаряна: подозревается в оскорблении памяти защитников Отечества

На территории Московского региона сотрудники правоохранительных органов задержали блогера Арсена Маркаряна, сообщил телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве.

По информации ведомства, задержанного подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества. В рамках расследования гражданина проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, которые он мог совершить в интернете.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет")», — указано в сообщении.

По версии следствия, Маркарян был проинформирован о популярности одного из видеохостингов. В период до 25 февраля 2025 года блогер опубликовал видеозапись, в которой присутствовала информация об оскорблениях памяти защитников Отечества. С видеоматериалом ознакомился неограниченный круг людей. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, на основании которого блогера объявили в розыск. Задержание провели следователи столичного СК и оперативные сотрудники правоохранительных органов.

По данным ведомства, в скором времени блогера доставят в следственный отдел для допроса. По информации телеграм-канала Mash, блогер оскорблял участников спецоперации и их семьи, призывал атаковать Москву и заявил о своей поддержке украинской армии.

