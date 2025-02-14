В Москве задержали членов банды, воровавших телефоны у пассажиров метро

Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале сообщила о задержании членов банды, которые на протяжении нескольких лет воровали дорогостоящие смартфоны у пассажиров метро.

По данным представителя МВД РФ, участников этнической организованной группы задержали сотрудники УВД. Предполагается, что задержанные совершили серию краж в Московском метрополитене. Потерпевшими преимущественно становились молодые люди, которые разговаривали по телефонам, а затем прятали гаджеты в карманы или сумки.

По данным ведомства, телефоны похищали две девушки, которые действовали сообща. Так, первая девушка вынимала телефон. Вторая сразу забирала гаджет. В преступной схеме принимали участие и другие лица.

«Другие соучастники осуществляли разблокировку устройств, удаляли информацию, а затем продавали их на одном из столичных радиорынков», — написала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предположительно, организатором противоправной деятельности является 69-летняя жительница Москвы. В настоящее время задержаны десять человек, в числе которых скупщики, координаторы и исполнители. Задержание провели сотрудники полиции и Росгвардии. По месту проживания граждан проведен обыск. Для восьми фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Одна из задержанных находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а предполагаемый скупщик краденого – под домашним арестом», — отметила Ирина Волк.

Ирина Волк уточнила, что расследование продолжается. В МВД РФ опубликовали кадры видеонаблюдения в метрополитене, где зафиксированы моменты хищения гаджетов. Установлено, что девушки маскировали внешность при помощи различных головных уборов.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали членов банды, грабивших людей по всей России.