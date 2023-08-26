В Москве задержали подростка, который сбил на самокате пятилетнего мальчика

Правоохранительные органы задержали подростка, который в субботу, 26 августа, сбил на электросамокате пятилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, пишет агентство ТАСС.

«26 августа в ОМВД России по району Южное Бутово поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлен несовершеннолетний ребенок, который был сбит неустановленным лицом, передвигавшимся на самокате на улице Кадырова. В результате проведенного комплекса мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель», - рассказал собеседник агентству ТАСС

Инцидент произошел в субботу, 26 августа. Со слов отца мальчика, молодой человек передвигался на самокате на большой скорости. Он врезался в ребенка. Сначала на несколько секунд остановился, но затем начал резко уезжать и больше не вернулся на место ДТП. Мальчика доставили в больницу.

Сотрудники медицинского учреждения, куда поступил ребенок, отправили данные о случившемся в правоохранительные органы. Начались следственные действия. Личность подозреваемого установили и уже задержали. Им оказался 17-летний житель Москвы. Правоохранительные органы продолжают разбираться в ситуации.

В интернет-мессенджере прокуратуры Москвы опубликовано видео инцидента, на котором видно, как самокатчик сбивает ребенка и уезжает. Прохожие сразу подбежали к ребенку для оказания помощи. Проблема с нарушителями, которые передвигаются на электросамокатах, на данный момент одна из актуальных для россиян.