В Москву доставили раненого, у которого пуля проплыла по венам от ключицы до почки

В Москву из Курской области доставили пациента с редчайшим случаем — автоматная пуля проплыла по венам от ключицы до почки, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, пациента доставили в институт Склифосовского санавиацией. Раненому назначили пройти КТ. Медики обнаружили, что пуля от ключицы мигрировала к почкам. Она передвигалась по верхней и нижней полым венам. Специалисты приняли решение об экстренном хирургическом вмешательстве с целью извлечения пули калибра 5,45 мм.

«Со слов врачей, такая ситуация — редчайший случай», — сообщил Mash.

По информации канала, на первом этапе операции хирурги выделили пораженные сосуды. Они пережали их на семь минут, чтобы за это время извлечь пулю. Следующим этапом стало восстановление кровотока. В настоящее время состояние пациента оценивается как стабильное. Почка не пострадала. Канал располагает снимком извлеченной пули.

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