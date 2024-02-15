В Мраморном море затонуло грузовое судно длиной 69 метров

Газета Yeni Şafak , ссылаясь на власти турецкой Бурсы, сообщает, что в Мраморном море затонуло грузовое судно.

Инцидент произошел вблизи острова Имрали. По распоряжению губернатора Бурсы Махмута Демирташа на место происшествия были направлены две спасательные группы. Еще одна группа прибудет из соседнего района.

Сухогруз «Батухан А» длиной 69 метров подал сигнал о бедствии в 06.32. Спасатели выехали по указанным координатам, но судно найдено не было. Сигнал перестал поступать. Ведутся розыскная операция.

Известно, что на борту находился экипаж из шести человек. Согласно предварительной информации, все они являются турецкими гражданами. Высота волн в данном районе достигает трех метров, что усложняет работу спасателей. На место происшествия направлены скоростные катеры.

Ранее стало известно, что на южном побережье Крыма предположительно надводными беспилотниками ВСУ атаковали десантный корабль ЧФ «Цезарь Куников». Информацию предоставил военный корреспондент Рыбарь. Украинская сторона сообщает о полном уничтожении корабля.