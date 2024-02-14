Военкор Рыбарь сообщил, что ВСУ атаковали десантный корабль ЧФ «Цезарь Куников»

Военный корреспондент Рыбарь (Михаил Звинчук) сообщил о возможной атаке ВСУ на десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников» в Черном море.

В своих соцсетях он написал, что судно атаковали к югу от поселка Кацивели на южном побережье Крыма.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины опубликовало кадры, на которых, по всей вероятности, «Цезарь Куников» атакован надводными беспилотниками. Также ведомство сообщило, что корабль был уничтожен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможную атаку на военное судно, переадресовав этот вопрос к Министерству обороны России. Оборонное ведомство пока никак не прокомментировало это сообщение.

Десантный корабль «Цезарь Куников» спустили на воду в 1986 году. В апреле 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели капитана судна — капитана третьего ранга Александра Чирвы.

В начале февраля военкор Юрий Котенок сообщил, что ВСУ атаковали военный катер «Ивановец», который в результате затонул. Рыбарь также сообщал о том, что судно было атаковано четырьмя надводными беспилотниками. Тогда власти Севастополя сообщали о ночной атаке на город.

Ранее военкор Александр Коц рассказал о том, на что стал похож полигон ВСУ в Селидово после атаки ВС РФ «Искандерами».