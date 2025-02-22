В МТС россиян предупредили о новом способе телефонного мошенничества

По данным Бийчука, аферисты рассказывают россиянам, что на устройствах якобы была зафиксирована активность, которая специалистам кажется подозрительной. Мошенники призывают помочь в проведении экстренного анализа. Для процедуры достаточно включить демонстрацию экрана на мобильном устройстве или компьютере. По мнению эксперта, это требование вызывает у людей доверие, ведь они лично видят все действия неизвестного человека в своем устройстве.

Андрей Бийчук рассказал, что мошенник предлагает установить приложение, которое поможет в защите персональных данных. На самом деле он загружает приложение, через которое получает доступ к данным банковской карты.

«Чтобы обезопасить себя от мошенников настоятельно рекомендуем не включать демонстрацию экрана или установку приложений от незнакомцев. Официальные компании не требуют удаленного доступа по телефону», — рассказал эксперт.

Эксперт рекомендует в случае звонка от неизвестного лица, сразу положить трубку. Затем открыть сайт официальной компании, сотрудником которой представился собеседник. Посмотреть на портале номер и перезвонить, чтобы уточнить информацию о поступившем ранее звонке.

Ранее сообщалось, что бежавшая из США в Подмосковье пара лишилась миллионов рублей из-за мошенника.