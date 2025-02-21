Бежавшая из США в Подмосковье пара лишилась миллионов рублей из-за мошенника

Семейная пара христиан-баптистов Лео и Шантель Хэер из США лишилась крупной суммы в Домодедово Московской области. По их словам, они попались на аферу, которую мог провернуть сын приютившего их пастора. Об этой истории пишет Lenta.ru, узнавшая подробности от правозащитника Анатолия Коровина.

Пара переехала из Техаса в Подмосковье. Россия казалась им идеальным местом для воспитания детей в культурной среде c традиционными ценностями, которые утратили США. Семья продала в США все имущество, перевела деньги в биткоины, а часть взяла в долларах. По словам Коровина, Хэеры, находясь уже в округе Домодедово, столкнулись с инвестиционным мошенником.

Американцы рассказали, что сын приютившего их пастора предложил вложить деньги в инвестиционный бизнес и пообещал отдать доходы от него в размере 28%. Тогда переехавшая семья согласилась, обменяла свои средства на российскую валюту и вверила новому знакомому. Они составили расписку, но она была на русском языке и с юридической точки зрения оказалась оформлена неверно.

Хэеры признались, что у них не возникло подозрений, так как сын и лидер общины пользовалась уважением. К тому же, российский пастор был радушен и произвел приятное впечатление, когда их приютил. Однако сейчас американцы пытаются получить деньги обратно, так как считают, что нарвались на мошенника, ведь сын пастора не выплатил никаких процентов за целый год. Мужчина «зашевелился» для вида лишь после жалобы в полицию.

«После того, как Лео написал заявление в полицию, «инвестор» выплатил ему 610 тысяч рублей. А это типичное поведение инвестиционных аферистов», — добавил Коровин.

В настоящее время семья Хэер не живет у пастора, а съехала в Иваново, к другу, где вынуждена ютиться и бороться за возвращение всех своих средств. Впереди у них были большие планы — от гражданства России до своего жилья.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из США получила убежище в Подмосковье.