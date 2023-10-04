В муниципальном центре Тюмени приютили 393 животных: собак больше, чем кошек

Руководитель пресс-службы городской администрации Гульнара Сидоркина рассказала изданию Megatyumen.ru , как можно взять собаку или кошку из приюта для животных.

Достаточно узнать время приема посетителей и прийти в центр с паспортом. Так, в муниципальном приюте Тюмени хозяев ожидают кошки и собаки. При чем, собак проживает в семь раз больше, чем пушистых друзей. Всего в центре 393 животных.

«На сегодняшний день в муниципальном приюте для содержания животных без владельцев, расположенном по ул. Кедровая,133, находится 346 собак и 47 кошек», - рассказала руководитель пресс-службы городской администрации Гульнара Сидоркина

Издание напоминает, что 4 октября - Всемирный день защиты животных.

Ранее в главном управлении ветеринарии Омской области рассказали, сколько денег необходимо выделять для содержания бездомных животных. Проблема бродячих регионов актуальна для многих российских районов. Собак запрещено усыплять. Службы должны стерилизовать и возвращать на то же место, откуда животное увезли. Пока собака не укусит, никто не может забрать пса.

На людей часто нападают и домашние псы из-за невнимательности хозяев, которые забывают закрыть ворота или не приобретают намордники. Многим пострадавшим удается в судебном порядке вернуть деньги, потраченные на лечение. Также люди требуют материальной компенсации за моральный ущерб.