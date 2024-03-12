В музее Машкова экспонируют картины юного художника с синдромом Дауна

ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщает, что в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова экспонируют картины 15-летнего художника с диагнозом синдрома Дауна.

Телеграм-канал «Музей Машкова» сообщает, что выставка называется «Дар любви». Ее организацией занимались не только искусствоведы, но и психологи, которые работают с особенными детьми. Цель мероприятия — показать, каким необъятным и разносторонним может быть мир искусства. Выставка проходит при поддержке Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и Российской инновационной топливно-энергетической компании.

На выставке, в частности, экспонированы 50 картин в стиле абстрактного экспрессионизма 15-летнего художника Андрея Якимова с диагнозом синдрома Дауна. Работы подростка отличаются честностью и открытостью, искренностью и добродушностью. Картины помогают фантазировать. Каждый видит в них что-то свое: просторное небо или дивный сад, необычных животных или целую Вселенную.

Выставка проходит с 7 марта по 8 апреля. Посетителям предложено приобрести одну из картин. Тогда деньги от продажи поступят на банковский счет семьи для реабилитации Андрея.

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