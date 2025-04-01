В музей бомжей в Петербурге не будут пускать бездомных людей

По данным агентства, в музее прошла первая экскурсия. Посетителям рассказали историю бродяжничества в России: от зарождения до современных дней. Музей площадью около 130 кв. м расположен в подвальном помещении здания, которое находится на Гороховой улице. В настоящее время музей предлагает только экскурсии по залам. Их продолжительность — 1 час. Инициатор проекта сообщил, что в дальнейшем посетителям предоставят возможность индивидуального посещения.

По информации агентства, в музее находится много разных экспонатов из различных исторических периодов. Например, можно рассмотреть фигуру странника XIV века или бомжа, оказавшегося в советском отделении милиции. Создана также инсталляция, которая изображает интеллигента. Он лежит на трубах петербургской теплотрассы.

Организаторы нового музея заверили, что проведение перформансов не входит в их планы. Цель открытия музея — познавательная. Авторы экспозиций провели исследования в разных отраслях науки. Они предлагают познакомиться с одной из сторон истории России. Граждан без определенного места жительства будут пускать в музей только при условии оплаты входа.

Ранее философ Дугин назвал причины большого количества бомжей в России.