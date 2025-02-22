В МВД назвали случаи, когда отметка о гражданстве РФ в свидетельстве о рождении обязательна

В 2025 году за отсутствие отметки о гражданстве России в свидетельстве о рождении ребенка, как и в прошлые годы, назначать штраф не будут. Однако в некоторых случаях гражданин сам заинтересован в подобной отметке, указано в материалах главного управления по вопросам миграции МВД России, сообщил ТАСС.

По данным ведомства, отметка о гражданстве является обязательной в некоторых случаях. В частности, для подачи документов на оформление материнского капитала. Кроме того, для снятия или постановки несовершеннолетнего на регистрационный учет по месту жительства.

В ведомстве отметили, что родители не смогут оформить для ребенка заграничный паспорт без отметки о гражданстве в его свидетельстве о рождении. Документ потребуется для выезда на территорию частично признанных республик, например, Абхазию и Южную Осетию, а также близрасположенные страны — Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Армению. Требование действует при условии, если у ребенка нет российского загранпаспорта или в паспорт одного из родителей не внесены данные о нем. Аналогичные правила действуют для получения первого паспорта гражданина РФ.

В ведомстве также указали, куда обращаться гражданам для поставки отметки: в территориальный орган МВД РФ, в подразделение ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России, в ММЦ «Сахарово» в Москве.

«Заявление будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней», — добавили в главке.

Напомним, впервые граждане РФ получают паспорт при достижении 14 лет. В Подмосковье при подаче заявления можно сообщить о желании принять участие в торжественном вручении документа. Мероприятия проходят в администрациях округов.

Ранее сообщалось, что Сырский-младший решил получить гражданство России.