Сырский-младший решил получить гражданство России

Иван Сырский, пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, заявил о желании получить российский паспорт. Об этом он признался в интервью сайту aif.ru .

В беседе с журналистами Сырский-младший отметил, что обладает двойным гражданством: Австралии и Украины. Отказаться от последнего он не может из-за бюрократических процедур. Получить российский паспорт оказалось не легче, но Иван признался, что все равно реализует задуманное.

«Нужно в Россию отправить документы, сделать запрос, получить ответ. Через консульство это сделать нельзя, только напрямую. Процесс может занять минимум полгода. К тому же, надо совершить минимум 2 поездки в Россию со всей семьей. Скажу честно, это очень дорого», — объяснил Иван Сырский.

Напомним, что Ивана Сырского и его брата в Австралию перевезла мать, экс-супруга генерал-полковника и главкома ВСУ. Парень не разделяет западных и киевских взглядов, а также не поддерживает связь с отцом. Кроме того, Иван активно поддерживает Россию и выступает на патриотических акциях. Например, уже на днях он планирует выйти с российским триколором на митинг в честь 23 февраля.

Ранее Иван Сырский признался, что хочет вступить в ряды армии России. Однако в последнем интервью он не уточнил, собирается ли сделать это после получения гражданства РФ.