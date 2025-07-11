В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с почтовыми ящиками

Мошенники под видом сотрудников банков и правоохранительных органов заставляют россиян оставлять наличные в почтовых ящиках, а затем похищают сбережения. О новой схеме обмана рассказали в банке ВТБ.

Отмечается, что злоумышленники выходят на связь с жертвой по телефону или в мессенджерах, представляясь сотрудниками банка или сотрудниками полиции. Людей пугают «угрозами хищения» личных средств или «неполадками в системе», после чего просят срочно снять деньги и оставить их в почтовом ящике. В некоторых случаях аферисты просят передать наличные «курьеру» по указанному адресу.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отмечает, что преступники умело пользуются психологическим давлением, создавая видимость официальности и вынуждая клиентов действовать на эмоциях.

«Преступники научились обходить даже бдительность тех, кто не соглашается переводить деньги неизвестным лицам», — отметил он.

Ревякин также посоветовал перед любым переводом или передачей денег напрямую связаться со своими банком по официальным номерам. Он также призвал никогда не разглашать коды из СМС-сообщений и пароли неизвестным лицам.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк добавила, что сотрудники полиции не запрашивают у граждан переводы или передачу денег по телефону и в мессенджерах. Единственным легитимным взаимодействием, отметила она, является приглашение в отделение для личного общения.

Ранее сообщалось, что мошенники возродили старую советскую схему обмана российских граждан.