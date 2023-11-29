В Нефтекамске 58-летняя жительница решила отомстить и сообщила о минировании школы

Жительница Нефтекамска после ссоры с сотрудником школы решила отомстить. Она сообщила о минировании. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело, сообщает МедиаКорСеть .

Ложное сообщение об акте терроризма преследуется законом РФ. Теперь жительнице Нефтекамска могут выписать штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей. Также статья УК РФ предусматривает лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Известно, что жительница Нефтекамска в телефонном режиме сообщила, что в здании школы находится взрывное устройство. Женщина уверяла, что оно может сдетонировать в любую секунду. Здание учебного заведения проверила служебная собака. Никакого устройства обнаружено не было.

Сотрудники полиции установили личность анонима. Выяснилось, что женщина поругалась с сотрудником школы и решила таким способом отомстить. Свою вину жительница Башкирии признала.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили взрыв в военкомате Воронежа. Задержанный по указанию украинских спецслужб собирал самодельное взрывное устройство.