В Нидерландах полиция освободила последнего заложника в кафе и задержала подозреваемого

П олиция нидерландской провинции Гелдерланд проинформировала об освобождении последнего заложника в кафе в нидерландском Эде и о задержании одного из подозреваемых.

«Последний заложник только что был освобожден. Один человек задержан», — говорится в сообщении полиции Гелдерланда в соцсети Х.

Местная газета Gelderlander считает, что инцидент исчерпан полностью. Из здания кафе в наручниках вывели одного мужчину. Предполагается, что он взял в заложники четверых посетителей кафе. В первом заявлении полиции сообщалось, что происходящее не может квалифицироваться как террористический акт. Жители близлежащих домов были оперативно эвакуированы. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, пожарные и службы экстренной помощи.

Эвакуация посетителей проходила в два этапа. Сначала полицейским удалось освободить троих человек. Теперь последний заложник также находится в безопасности.

В субботу, 30 марта, россияне чтят память погибших вследствие теракта в «Крокус Сити Холле». Со дня страшной трагедии прошло девять дней. По всей России проходят памятные акции: вечером в скверах из свечей выложат надписи, днем в небо запустили белые воздушные шары. Люди приходят с цветами в центральные скверы в разных городах РФ.

Ранее мы сообщали, что индийские моряки отбили у пиратов иранское рыболовецкое судно.