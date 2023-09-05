В Нижегородской области фиксируют рост цен на топливо: Депутат Егоров обвиняет олигархов

Жители Нижегородской области обращаются с жалобами в связи с завышенными ценами на топливо в регионе. Руководитель фракции КПРФ Владислав Егоров направил запрос в прокуратуру и УФАС с просьбой проверить формирование ценообразования, сообщает newsnn.ru .

Депутат Владислав Егоров считает, что нефтяные компании искусственно создают повышение цен на топливо. Доходы фирм растут в связи с курсом доллара. Он предполагает, что правило инфляционного предела нарушено.

«Согласно этому правилу, темпы роста цен топлива на АЗС не должны превышать официальный дефлятор. В этом году это правило нарушено. Разгоняется инфляция, вследствие чего происходит рост потребительских цен во всех сегментах рынка, в том числе, из-за роста стоимости автоперевозок», - считает депутат Владислав Егоров

Депутат Егоров настаивает на том, что необходимо создавать комфортные условия проживания для жителей региона и учитывать доходы населения. Спикер обвиняет российских олигархов в росте цен на топливо.

«В России нефтяные олигархи не удовлетворены ростом прибыли от экспортных сделок, им нужен дополнительный доход на внутреннем рынке за счет граждан. КПРФ считает такую позицию противоречащей интересам общества и граждан, и призывает государство вмешаться в ситуацию», - заявил руководитель фракции КПРФ Владислав Егоров

Владислав Егоров считает, что для стабилизации цен необходимо отменить транспортный налог и принять единый потолок цен. В других отраслях РФ уже применяли определенные меры, которые способствовали снижению цен на некоторые товары.

В Нижегородской области зафиксированы такие цены на бензин (за один литр): АИ-95 – более 55 рублей, АИ-92 – 50 рублей, ДТ – выше 60 рублей, а газомоторное топливо – 28 рублей. Ранее о высоких ценах на бензин заявили в Москве.

Депутат Егоров уверен, что рост цен на топливо провоцирует уровень роста инфляции. В сложившихся условиях правительство обязано компенсировать населению затраты.