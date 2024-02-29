В Нижегородской области инвалидам доступна услуга «социального такси»

В Нижегородской области для инвалидов действуют различные льготные предложения, направленные на облегчение их передвижения по городу, сообщает newsnn.ru .

Одна из подобных льготных услуг — «социальное такси». Определенные категории граждан, а именно инвалиды по зрению, дети-инвалиды, инвалиды ВОВ, инвалиды-колясочники, могут бесплатно добрать до пункта назначения. Единственное условие в том, что есть перечень данных пунктов. Это может быть отделение пенсионного фонда или учебное заведение, медицинский центр или учреждения соцзащиты региона, лечебно-профилактические учреждения или культурные центры, а также различные органы власти, например, суд.

Услуга доступна для некоторых городов Нижегородской области: Арзамас, Дзержинск, Кстово, Городец, Шахунье, Нижний Новгород и Бор. В сети опубликованы номера телефонов для вызова такси. Инвалид имеет право на поездку в сопровождении одного человека.

Инвалиды также имеют право бесплатного проезда в электричках по всей России. Проезд к месту лечения и обратно бесплатный для россиян из любых регионов. В Нижегородской области инвалиды также могут оформить социальную транспортную карту для проезда в разных видах транспорта.

Ранее сообщали, что в Запорожской области задержали террориста, действовавшего под видом инвалида.