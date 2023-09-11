В Нижегородской области подвели итоги выборов: фейки и высокая явка избирателей

В понедельник, 11 сентября, в Общественном штабе Нижегородской области по наблюдению за выборами в «Доме народного единства» подвели итоги выборов в регионе, сообщает newsnn.ru .

Заместитель председателя общественной палаты Евгений Семенов отметил, что во время выборов было много фейков. Эксперт уверен, что это нормальная ситуация, но надо в экстренном порядке выяснить, кто и с какой целью организовывал фейки. Есть подозрения, что многих из них были проплаченными акциями.

Заместитель председателя Общественной палаты Елена Ленина напомнила, что следующие выборы – президентские. К мероприятию уже необходимо начинать готовиться, чтобы учитывать все проблемы, которые возникли в нынешней кампании.

На совещании отметили, что с каждым разом явка избирателей становится все выше, а проблем возникает все меньше. Это значит, что команда растет и перед каждыми новыми выборами учитывает все сложности, с которыми сталкивалась в прошлые разы.

О разных необычных ситуациях, которые произошли на избирательных участках, рассказали в Белгородской области. Так, 84-летняя пенсионерка села на шпагат на одном их участков.