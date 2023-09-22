В Нижегородской области продолжаются поиски двух подростков: полиция просит о помощи

В Выксе Нижегородской области в четверг, 21 сентября, пропали две девушки 14 и 13 лет. Поиски ведутся до сих пор. Полиция призывает граждан быть внимательными и в случае обнаружения подростков сообщить в правоохранительные органы, сообщает newsnn.ru .

В четверг две девушки вышли из дома, но обратно не вернулись. Предполагается, что каждая из них уходила со школьным портфелем, а также с мобильным телефоном. Ни одна из девушек не связалась с родными. Предпосылок к их исчезновению не было.

Удалось установить, что подростки сели в автобус, который направлялся из их родного населенного пункта в Мурманск. На какой именно остановке сошли 13-летняя Маргарита и 14-летняя Елизавета неизвестно.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что полиция просит всех, кто располагает любой информацией о местонахождении девушек, сообщать органам.

Ранее в Нижегородской области пропала девушка, которая вернулась домой спустя несколько дней. У ее семьи есть родственники-цыгане, поэтому родители переживали, что 13-летнюю девушку могли украсть с целью принудительно выдать замуж согласно цыганским традициям.