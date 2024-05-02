В Нижнем Новгороде сгорело здание общественных бань

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Загорелось двухэтажное здание, в котором первый этаж не эксплуатировался. На втором разместились помещения общественной бани. Согласно предварительной версии, возгорание началось по вине собственников заведения.

Во-первых, в здании отсутствовала система противопожарной безопасности. Во-вторых, печка, в которой жгли угли, располагалась слишком близко к стене. Она была покрыта горючими материалами, что также является нарушением пожарной безопасности.

Имущество, находившееся в здании, застраховано не было. После устранения огня сотрудники экстренных служб начали более детальную проверку. Инцидент произошел вечером 30 апреля, примерно в 22:30. Вследствие ЧП пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что обрыв высоковольтных проводов вследствие стихийной погоды стал причиной пожара площадью около 10 тысяч квадратов в Бурятии, где полностью сгорели жилые дома, дачи и дворовые постройки.