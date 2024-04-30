Обрыв высоковольтных проводов стал причиной пожара площадью около 10 тысяч квадратов в Бурятии

Пожар в частном секторе в Улан-Удэ, о котором мы сообщали ранее, с трех тысяч квадратных метров увеличился до десяти. Эксперты установили предварительную причину — обрыв высоковольтных проводов, сообщает SHOT .

МЧС России информирует о полной ликвидации пожара. Отмечается, что сообщений о пострадавших не поступало. МЧС Республики Бурятия сообщает, что огонь распространился на 20 жилых помещений и хозяйственных построек. МЧС России нарастило силы: 19 единиц техники и более 70 спасателей.

С места ЧП продолжается эвакуация населения. В настоящее время известно, что полностью сгорело СНТ «Кирпичник», поселение «Дабатуйское» и 21 строение: дома, дачи, надворные постройки.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на странице в интернет-мессенджере рассказывает, как меняется ситуация в зоне возгорания. Предварительная причина — обрыв проводов из-за ухудшения погодных условий. В регионе жителей призвали отказаться от празднования 1 мая на природе с шашлыками и кострами.

Ранее мы сообщали, что жителям Подмосковья напомнили об опасности пала травы.