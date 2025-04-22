В Нижнем Новгороде убрали символы чемпионата мира по футболу

По данным издания, в 2018 году в преддверии чемпионата мира по футболу Нижний Новгород украсили композициями. Вблизи стадиона «Нижний Новгород» по всей длине клумбы, разделяющей проезжую часть, установили более 10 скульптур в виде мячей. Стадион был также построен перед проведением чемпионата мира. Он стал пространством для проведения футбольных матчей в рамках чемпионата.

В администрации Канавинского района сообщили, что все мячи выкопали. Демонтаж выполнили на прошлой неделе. Инсталляция выработала свой ресурс, поэтому в администрации приняли решение об устранении объектов. Причина — их длительный срок эксплуатации. Газон не оставят пустующим. Теперь на месте мячей высадят различные растения.

В администрации уточнили, что газон занимает пространство площадью более 5 кв. м. Специалисты проведут работы по посадке 128 экземпляров зеленых насаждений.

Ранее сообщалось, что министр спорта Дегтярев призвал вернуть пиво на стадионы.