В Нижнем Новгороде установили личность подражателя «гангстера из Бруклина»

В сети появилось видео, как в одном из ТЦ в Нижнем Новгороде подросток запрыгнул на стол фудкорта и прокричал такие слова:

«Это Бруклин, мусора *****. Клал на закон — живу по понятиям!», — скандировал нижегородец.

Инцидент произошел 9 февраля. Видео быстро распространялось в сети, что не могло не привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов. Личность дебошира была установлена. 16-летний подросток принес публичные извинения за свое поведение. Его привлекли к административной ответственности. Протокол составлен также на родителей молодого человека.

Позже выяснилось, что не все молодые люди помнят о пословице, которая рекомендуют учиться на чужих ошибках. Житель Нижнего Новгорода подражал «гангстеру из Бруклина». Уже в другом ТРЦ он также запрыгнул на стол, прокричал нецензурную брань и оскорбления и начал разбрасывать стулья.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону NewsNN сообщили, что уже выяснили личность подростка. Административное дело заведено. Мать подростка также привлечена к ответственности. Парень признался, что увидел ролик в сети и захотел его повторить. Он извиняется за совершенное действие, понимает, что это хулиганство и обещает впредь не нарушать общественный порядок.

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