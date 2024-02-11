В Самаре юные футболисты разгромили машину участника СВО

В канале «Самара на максималках» сообщили о хулиганских действиях воспитанников академии «Крылья Советов»: молодые люди разгромили машину, которая принадлежит участнику спецоперации на Украине.

Юные вредители в Самаре 10 февраля набросились на машину, выбив в ней стекла. Они посчитали, что раз машина завалена снегом, она давно заброшена и ничья. Судя кадрам в соцсетях, подростки были беспощадны к чужому имуществу.

По предварительной информации, компания, испортившая авто, это футболисты академии «Крылья Советов». Машина, получившая повреждения, принадлежит участнику СВО.

Сообщается, что разбирательства из-за хулиганства уже начались. Родителей вызвали в академию и полицию. Клуб выразил желание компенсировать ущерб владельцу транспорта, однако чей он именно пока не установили.

Подростков пристыдили и провели с ними воспитательную беседу. Они раскаялись, записав соответствующее видео. Молодые люди признали, что действовали глупо, необдуманно и недопустимо.

Ранее сообщалось, что компания дебоширов напала на бойца СВО на костылях.