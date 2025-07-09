В Нижнем Новгороде в рамках КРТ планируют снести жилые кварталы

В рамках комплексного развития территории (КРТ) в Нижнем Новгороде планируют сносить жилые кварталы для строительства современных домов, сообщил newsnn.ru. Корреспондент издания посетил кварталы, чтобы оценить текущее состояние жилых домов.

По информации издания, участок вдоль Ижорской после строительных работ должен преобразиться: появится современная поликлиника, два многоквартирных дома с подземными стоянками. В настоящее время люди проживают в деревянных домах, которые были возведены в первой половине XX века. На фасадах облущилась краска, а деревянные окна требуют замены.

«Придомовая территория также запущена — старые амбары и сараи покосились и вот-вот рухнут, а во дворах давно не укладывали новый асфальт», — сообщил newsnn.ru.

По данным издания, участок вдоль Республиканской также должен измениться: четыре современных многоквартирных домов, подземная парковка и благоустроенная придомовая территория. Корреспондент отметил, что некоторые горожане стараются поддерживать здания и территорию. Однако выглядят они плохо: деревянные сараи и гаражи наклонились, жилые дома наполовину заброшены.

«Особенно среди старых зданий выделяется дом № 45/18 по Полтавской. Он состоит из трех визуально выделяющихся башен, соединенных переходами, напоминая старинные усадьбы», — рассказал корреспондент.

По данным издания, на участке в границах Высоковского проезда и улицы Бориса Панина планируют построить детский сад и многоквартирные дома. В настоящее время на территории расположены преимущественно деревянные дома. Жильцы ухаживают за строениями. Они выглядят хорошо. В одном из дворов горожане соорудили спортивную площадку.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе жители третий год не могут выехать из аварийного дома.